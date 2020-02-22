Почти Т4,4 трлн госсредств выдали с 2008 года «Казкому» и другим банкам на оздоровление

Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Почти Т4,4 трлн госсредств выдали с 2008 года «Казкоммерцбанку» и другим банкам второго уровня (БВУ) на оздоровление, следует из ответа председателя агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой на запрос группы депутатов мажилиса.

«На выкуп государством акций четырех БВУ было выделено Т476,1 млрд, из которых возвращено Т415 млрд. Разница между выделенными средствами и возвращенной суммой возникла по результатам двух реструктуризаций активов и обязательств АО «БТА Банк», — сообщила Абылкасымова, отвечая на вопрос «Сколько денег было выделено из разных источников, включая Национальный фонд и ЕНПФ, на поддержку банковского сектора начиная с 2008 года по настоящий момент?»

Она уточнила, что в целях смягчения негативных последствий глобального кризиса 2007-2008 годов на социально-экономическую ситуацию в Казахстане был утвержден план совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 – 2010 годы, оператором по которому определен АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (ФНБ).

«Дополнительно, в период с 2012-2015 годы трем БВУ были выделены заемные средства в размере Т613,2 млрд, из которых возвращены Т143,2 млрд, Т220 млрд будут возвращены в 2024 году. Оставшиеся Т250 млрд выделены в рамках оздоровления АО «Казкоммерцбанк» с целью поддержки ликвидности и сохранения средств вкладчиков, включая вклады квазигосударственного сектора, объемом более Т4 трлн. АО «Казкоммерцбанк» оздоровлен и акционерами принято решение о присоединении его к АО «Народный банк Казахстана», ситуация стабилизирована и погашение выделенных средств ожидается в соответствии с графиком в 2037 году», — заверила глава АРРФР.

Также она сообщила, что в 2017 году постановлением правительства одобрено рамочное соглашение между кабмином, Нацбанком, ФНБ, АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) министерства финансов, АО «БТА Банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк» и его акционерами о механизме оздоровления АО «Казкоммерцбанк» с последующим его приобретением стратегическим инвестором в лице АО «Народный банк Казахстана».

«В рамках соглашения на оздоровление АО «Казкоммерцбанк» было выделено Т2640 млрд. Средства направлены на выкуп ФПК министерства финансов РК активов и прав требований АО «БТА Банк», размещенных в АО «Казкоммерцбанк», на сумму Т2640 млрд. Возвратность выделенных государственных средств будет зависеть от результатов работы ФПК министерства финансов РК по взысканию задолженности и реализации имущества, полученного от АО «БТА Банк». Оздоровление системообразующего АО «Казкоммерцбанк» и последующее присоединение к АО «Народный банк Казахстана» позволило сохранить средства вкладчиков и иных кредиторов на сумму более Т4 трлн, исключить возникновение системного кризиса, поддержать кредитование экономики и повысить доверие к банковской системе в целом», — добавила руководитель регулятора.

В рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, по ее словам, в 2017 году оказана помощь пяти крупным БВУ страны, на долю которых приходилось более 30% ссудного портфеля всей банковской системы и 25% всех депозитов населения и квазигосударственного сектора.

«Общий объем поддержки составил Т653,7 млрд. Денежные средства предоставлялись путем приобретения субординированных облигаций БВУ на условиях платности, срочности и возвратности. Акционеры БВУ, со своей стороны, на солидарной основе, должны обеспечить меры по докапитализации БВУ в размере не менее 33% от размера убытков и улучшению качества активов (реабилитация заемщиков, принятие дополнительных залогов, взыскание задолженности) на сумму более Т1,2 трлн», — сообщила Абылкасымова.

В целом, по информации АРРФР, по состоянию на 1 октября 2019 года с момента вхождения в программу пятью БВУ с опережающими темпами сформированы дополнительные резервы (провизии) по заемщикам, включенным в планы мероприятий, на общую сумму порядка Т752 млрд, что составляет 62% от заявленных убытков.

«При этом, два БВУ досрочно вышли из программы (в 2018 и 2019 году, соответственно), акционеры которых выполнили свои обязательства по докапитализации. По прогнозам Национального банка, увеличение собственного капитала БВУ вместе со снижением неработающих активов поддержит кредитование БВУ реального сектора экономики. Ожидался ежегодный рост ссудного портфеля за счет новых займов экономике в размере не менее Т300 млрд», — заверила глава агентства.

Фактические объемы выдач новых займов экономике указанными пятью банками-участниками программы за 2018 год и три квартала 2019 года, по ее данным, составили Т2460 млрд (брутто объемы новых займов, без учета погашенных и реструктурированных/ рефинансированных займов).

«Из указанной суммы юридическим лицам выдано порядка Т1227 млрд, в том числе в торговую отрасль – Т298 млрд, промышленность – Т209 млрд, строительство – Т157 млрд, физическим лицам – Т1233 млрд. В дальнейшем, БВУ, участвующие в программе, предусмотрели в своих бизнес стратегиях рост ссудного портфеля в среднем от 8% до 11% в год путем выдачи займов субъектам МСБ и розничного бизнеса, а также клиентам крупного и корпоративного бизнесов, в том числе за счет участия в государственных программах поддержки», — сказано в ответе.

В целом, по банковской системе, по словам главы регулятора, отмечается значительный рост ссудного портфеля за период с начала 2018 года по сравнению с данными 2016-2017 годов, когда реальный ссудный портфель БВУ снижался.

«Так, его увеличение за указанный период по системе составило порядка Т2 трлн или 14,6% (без учета выкупленного портфеля сельскохозяйственных кредитов АО «Цеснабанк на сумму Т1054 млрд). В отношении мероприятий по неработающим активам с момента вхождения БВУ в программу балансы БВУ очищены на общую сумму порядка Т838 млрд тенге (списано проблемных займов) или 18% от ссудного портфеля пяти БВУ, менеджментом БВУ осуществлены самостоятельно мероприятия по улучшению качества активов и возврату задолженности проблемных заемщиков на общую сумму порядка Т1292 млрд или 27% от ссудного портфеля пяти БВУ (в том числе проведены реструктуризация/ рефинансирование задолженности заемщиков на Т742 млрд, принятие дополнительных твердых залогов – Т263 млрд, погашение займов – Т148 млрд, продажа займов – Т7,7 млрд и так далее)», — заключила Абылкасымова.