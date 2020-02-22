Названа сумма госсредств на выкуп кредитов АПК у «Цеснабанка» – она превышает Т1 трлн

Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Кредитный портфель агропромышленного комплекса (АПК) более чем на Т1 трлн выкупил АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) министерства финансов Казахстана у АО «Цеснабанк», сообщается в ответе председателя агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой на запрос группы депутатов мажилиса.

«ФПК министерства финансов Республики Казахстан в целях финансового оздоровления предприятий агропромышленного сектора-заемщиков БВУ (банков второго уровня – КазТАГ), поддержки отечественных сельхозпроизводителей через АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», а также усиления финансовой устойчивости АО «Цеснабанк» как основного участника программы «Агробизнес-2020», выкупил кредитный портфель АПК у АО «Цеснабанк» на общую сумму Т1054 млрд», — ответила Абылкасымова на депутатский запрос.

Она заверила, что возвратность средств будет обеспечиваться за счет реализации сельскохозяйственных активов через ФПК.

Напомним, 25 января 2019 года стало известно, что власти Казахстана срочно ищут инвестора для второго по величине активов банка в стране – «Цеснабанка», считая, что ему потребуется дополнительная финансовая помощь. Отмечалось, что планы предоставить помощь «Цеснабанку» поднимают больше вопросов о состоянии банковской системы Казахстана после того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в апреле 2018 года, что власти, которые уже потратили примерно $10 млрд на расчистку сектора, больше спасать банки не будут.

Позже на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) было размещено сообщение о проведении торгов по размещению облигаций правительственного Фонда проблемных кредитов. По информации биржи, сумма размещения – Т604 млрд, срок – 15 лет.

«Цеснабанк» ранее получал займы на стабилизацию ситуации. В сентябре 2018 года правительство и Национальный банк утвердили «механизм», предусматривающий выкуп у «Цеснабанка» сельскохозяйственных кредитов на Т450 млрд ради повышения устойчивости банка. До этого «Цеснабанк» получил от Нацбанка Т150 млрд на «обеспечение дополнительного запаса ликвидности». Информация о предоставлении экстраликвидности не афишировалась, однако, когда об этом стало известно общественности, банк сообщил, что большая часть займа погашена. В 2017 году банк участвовал в государственной программе оздоровления банковского сектора (вместе с несколькими другими банками второго уровня) и получил Т100 млрд.

По данным Национального банка на 1 января 2019 года, активы «Цеснабанка» составляли Т1,711 трлн (6,77% от активов банковского сектора); кредиты с просрочкой платежей были оценены в 39,19% (в общем по системе 14,51%). По информации на начало 2019 года, вклады населения в «Цеснабанке» составляли Т380 млрд, депозиты юридических лиц – Т320 млрд. «Цеснабанк» был на тот момент вторым по величине ссудного портфеля коммерческим банком Казахстана. На первом месте – Народный банк, поглотивший в 2018 году «Казкоммерцбанк», сделке по покупке акций «Казкоммерцбанка» предшествовал выкуп ФПК части его портфеля. Крупнейшими держателями акций «Цеснабанка» тогда были бывший руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков и его родственники.

6 февраля 2019 года стало известно, что АО «Финансовый холдинг «Цесна» продал контрольный пакет «Цеснабанка» компани First Heartland Securities. Сейчас банк называется First Heartland Jýsan Bank.