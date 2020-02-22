Полиция пыталась увезти беременную Ингу Иманбай, задержания в Алматы продолжаются

Алматы. 22 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы в районе площади «Астана» супругу политика и инициатора создания Демократической партии Жанболата Мамая журналиста Ингу Иманбай пыталась увезти полиция, она беременна, задержания в Алматы продолжаются.

Полиция схватила Иманбай, посадила в легковой автомобиль и намеревалась увезти, но позже ее все же отпустили.

По утверждению полицейских, им якобы было поручено доставить журналиста домой, однако она отказалась, парировав, что, будучи свободным гражданином, способна добраться домой самостоятельно.

Ранее участники митинга собрались на перекрестке улиц Толе би и Абылай хана. Затем в 11.00 они подошли к памятнику Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. Их окружила полиция. Они стали скандировать «Свободу Жанболату!»

Один из инициаторов создания Демократической партии Тулеген Жукеев сообщил еще раз о незаконном задержании Жанболата Мамая и потребовал свободу политическим заключенным – Арону Атабеку, Мухтару Джакишеву и другим. Позже Жукеев был задержан.

Представитель прокуратуры пытался разъяснить участникам, что митинг не разрешен. Прямо сейчас на площадь вплотную к памятнику подогнали три полицейских автобуса.

До начала митинга, полицейские проверяли у представителей СМИ редакционные удостоверения и пытались задержать журналиста Асем Жапишеву, но коллеги не позволили это сделать.

«Меня пытались задержать. Журналисты меня окружили и не отдали», — написала Жапишева на своем Telegram-канале.

«Пробили парня в штатском, который пытался меня сегодня задержать дважды. Он снимался в ответке «Мен ояндым», — написала позже Жапишева.

В районе площади «Астана» продолжаются задержания. Журналист КазТАГ насчитала порядка 40 митингующих, но одних лишь полицейских автобусов с задержанными уехало с площади не менее пяти единиц.

Те, кого не успели задержать, пошли по улице Толе би в сторону проспекта Желтоксан, скандируя «Свободу Жанболату!» Полиция начала выдавливать митингующих в сторону проспекта Абылай хана, в этот момент силовики и пытались увезти Ингу Иманбай.

В настоящий момент митингующие идут в сторону управления полиции Медеуского района Алматы, куда, по предварительным данным, увезли порядка 70 сторонников Демпартии, которых задержали ранее на выходе из хостела. Полиция идет следом.