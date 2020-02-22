Призер Азиады-2018 из Казахстана дисквалифицирован за допинг

Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ — Призер Азиады-2018 из Казахстана Кирилл Казанцев дисквалифицирован за допинг, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

Призер Азиады-2018 Кирилл Казанцев дисквалифицирован за наличие в анализах запрещенных субстанций. Обновленный список спортсменов, в который вошел казахстанский маунтинбайкер, опубликован на сайте Национального антидопингового центра Казахстана. По информации ведомства, в пробе, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен запрещенный препарат — эритропоэтин. Уточняется, что дисквалификация спортсмена составит четыре года с 23.12.2019 по 23.12.2023.

«На своей странице в Instagram гонщик до оглашения официальных итогов расследования озвучил, что завершил спортивную карьеру», — отмечает НОК.

Кирилл Казанцев является мастером спорта по маунтинбайку. Также Казанцев — бронзовый призер Азиатских игр 2018 года в Индонезии. В активе казахстанца одна бронзовая и две серебряные медали чемпионатов Азии. В 2016 и 2017 году Казанцев признавался лучшим маунтинбайкером Казахстана.