Казахстанский спортсмен завоевал «серебро» на ЭКМ по фристайлу в дисциплине могул в Японии

Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ — Казахстанский спортсмен Дмитрий Рейхерд завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул в Японии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В японском Тазавако завершился первый соревновательный день очередного этапа Кубка мира по фристайлу-могул. По его итогам в активе команды Казахстана серебряная медаль. Ее для Казахстана завоевал Дмитрий Рейхерд. Спортсмен уверенно провел первый заезд, попав в число шести финалистов с четвертым результатом. В решающей части соревнований Рейхерд набрал 81,62 балла. Этот результат позволил ему подняться на вторую ступень пьедестала», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным НОК, первое место по итогам соревнований завоевал канадец Майкл Кингсбери, замкнул тройку лидеров еще один представитель Канады Лоран Дюмэ.