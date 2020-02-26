Цена на нефть в США упала ниже $50 после заявления о неизбежности пандемии коронавируса

Алматы. 26 февраля. КазТАГ — Цена на нефть в США упала ниже $50 после заявления Вашингтона о неизбежности пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

«Цена на нефть в США в среду упала до самого низкого уровня с января 2019 года – ниже $50, после того, как Азия, Европа и нефтедобывающие страны на Ближнем Востоке сообщили о сотнях новых случаев коронавируса, а Соединенные Штаты предупредили о неизбежной пандемии», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что нефть марки Brent подешевела на 89 центов, или на 1,6% – до $54,06 за баррель к 10.41 по Гринвичу, а цена на нефть марки West Texas Intermediate упала на 59 центов, или на 1,1% – до $49,31 за баррель.

По информации издания, цены на акции на мировых биржах снижались пятый день подряд, доходность облигаций США приблизилась к рекордным минимумам, а цены на золото – к семилетнему максимуму.

«Goldman Sachs понизил прогноз роста спроса на нефть в 2020 году до 600 тыс. баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки и снизил прогноз Brent до $60 за баррель с $63. Экономический институт DIW заявил в среду из-за вспышки коронавируса, экономика Германии близка к стагнации», — отмечается в публикации.

При этом отмечается, что ранее цены на нефть росли в надежде на более глубокое сокращение добычи странами ОПЕК и ОПЕК+. По мнению аналитиков, на цены также оказало давление недавнее укрепление доллара США.

«Во вторник исполнительный директор МЭА Фатих Бирол заявил, что прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении роста мирового спроса на нефть упал до самого низкого уровня за последнее десятилетие, добавив, что он может быть снижен еще больше из-за вспышки коронавируса», — говорится в публикации.

Ожидается, что запасы нефти в США будут расти уже пятую неделю подряд. Американский институт нефти (API) заявил, что запасы нефти выросли на 1,3 млн баррелей на прошлой неделе.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет около 80 тыс. человек, летальных случаев – более 2,7 тыс., выздоровели – порядка 19 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.