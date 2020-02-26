Нацбанк: В январе казахстанцы отправили переводов в 1,8 раза больше, чем получили

Алматы. 26 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В январе 2020 года казахстанцы отправили за рубеж на Т39,7 млрд, получили из-за рубежа Т22,4 млрд, говорится в отчете Национального банка (НБ) РК.

Как сообщается в отчете, размещенном на официальном сайте Нацбанка РК в среду, в январе 2020 года казахстанцы отправили за рубеж через системы денежных переводов Т39,7 млрд: в Россию – Т13 млрд, Турцию – Т6,3 млрд, Узбекистан и Кыргызстан – по Т6 млрд, Китай – Т2 млрд, Азербайджан – Т1,3 млрд. В другие страны отправлены меньшие суммы.

Переводы делались, по данным Нацбанка, в долларах США – 66% от суммы всех переводов, в российских рублях – 24%.

Получили в январе 2020 года казахстанцы, по данным центробанка, переводы из-за рубежа на Т22,4 млрд: из России – Т6,5 млрд, Кореи – Т4,6 млрд, Узбекистана – Т2,5 млрд, Кыргызстана – Т2,4 млрд, США – Т1,5 млрд, Германии – Т0,9 млрд. Из других стран отправлены меньшие суммы.

Переводы также делались, по оценке Нацбанка, в долларах США – 67% от суммы всех переводов, в российских рублях – 17%.

Внутри Казахстана, как отмечается в документе, в январе было переведено Т3,7 млрд: 70% – в тенге, 28% – в долларах США.