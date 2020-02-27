Алматы. 27 февраля. КазТАГ – По мнению казахстанских и российских экспертов, экстремисты сменили методы вербовки в сети и перешли к скрытым способам, сообщает пресс-служба Ассамблеи народов России.

«В последнее время экстремистская пропаганда все более переносится из реальной жизни, личных контактов в анонимное виртуальное пространство соцсетей и мессенджеров. При этом, экстремистские вербовщики перешли от создания явных групп религиозной тематики к скрытому, закамуфлированному продвижению образа террориста как борца за справедливость, идей самопожертвования через группы улично-криминальной, «пацанской» романтики, суицидальные молодежные страницы, которые роднит с ними резкое неприятие власти и общества», — говорится в распространенном в четверг сообщении по итогам заседания «Трансграничные угрозы религиозного экстремизма: взгляд из России», которая прошла в российском Оренбурге с участием представителей духовенства и экспертного сообщества Казахстана.

Отмечается, что экстремисты активно обращаются к дистанционным технологиям и в поисках новых источников финансирования организуют онлайн-казино, хищения с помощью подставных интернет-магазинов и фишинговых атак, позволяющих получить логины и пароли для доступа к банковским счетам.

«Общей угрозой для Казахстана и России после разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке становится и возвращение боевиков в родные страны, формирование на их основе «спящих» ячеек, что требует совместной работы по пресечению каналов обратной переброски террористов, по возвращению в общество их жен и детей. И в этом плане уникальный опыт по репатриации и социальной реабилитации семей экстремистов в рамках гуманитарной операции «Жусан» («Полынь») накоплен Казахстаном», — сказано в сообщении.

Однако и здесь, по мнению экспертов, «работа по дерадикализации во многом еще основана на индивидуальных, авторских разработках, которые не систематизированы и не поставлены на научную, теоретическую основу».

«Первые подходы к этому сделали специалисты российского Института педагогики, психологии и социальных проблем, которые по итогам исследования в тюрьмах выделили три психологических типа экстремистов и ьот разные модели их идеологического переубеждения, ресоциализации. Только за счет обмена такими наработками, опытом, объединения усилий правоохранительных органов, духовных лидеров и ученых можно эффективно противостоять общим угрозам экстремизма в современных условиях глобализации», — считают эксперты.