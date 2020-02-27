Токаев ожидает визитов наследного принца Саудовской Аравии и президента Турции в 2020 году

Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ожидает визитов наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента Турции Реджепа Эрдогана в Казахстан в 2020 году, сообщает пресс-служба Акорды.

«Мы ожидаем визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Казахстан. Будет замечательно, если этот визит состоится в текущем году», — сказал Токаев в четверг, принимая верительную грамоту от посла Саудовской Аравии Абдулазиза Абдуллы Алдауда.

Глава государства высоко оценил текущий уровень и содержание двусторонних отношений, особо отметив плодотворные инвестиционные связи, большой потенциал сотрудничества в нефтегазовой, химической, атомной отраслях, а также в сфере использования возобновляемых источников энергии.

«Президент передал наилучшие пожелания Королю и Наследному принцу Саудовской Аравии», — добавили в Акорде.

Также Токаев принял верительные грамоты от посла Турецкой Республики Уфука Экиджи и Болгарии – Бояна Хаджиева.

Президент поздравил дипломатов с началом официальной деятельности в Казахстане и пожелал успехов в их благородной миссии.

«Обращаясь к Уфуку Экиджи, глава государства отметил стратегический характер отношений между Казахстаном и Турцией и выразил уверенность в том, что двустороннее партнерство будет успешно развиваться и в будущем», — отметили в пресс-службе.

Глава государства высказал признательность руководству Турции за инициативу по присуждению Елбасы Нурсултану Назарбаеву статуса почетного председателя Тюркского совета, а также за активное участие страны в «Астанинском процессе».

«Пользуясь возможностью, передаю наилучшие пожелания моему коллеге президенту Эрдогану. Мы с нетерпением ждем его в Казахстане с официальным визитом в апреле текущего года», — сказал Токаев.

Принимая Бояна Хаджиева, глава государства отметил дружественный характер взаимодействия с Болгарией. Он напомнил о встречах с президентом Руменом Радевым на полях 74 сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой в рамках ее недавнего визита в Нур-Султан.

«С нетерпением ждем визита Президента Болгарии в Казахстан предстоящей весной. Я надеюсь, что его визит будет успешным и сможет придать дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами», — сказал Токаев.