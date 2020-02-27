Нехватка квалифицированных кадров названа в числе главных проблем розничной торговли в РК

Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Одной из главных проблем розничной торговли в Казахстане является нехватка квалифицированных кадров, сообщается в концепции государственной программы развития торговли РК на 2021-2025 годы, представленной министерством торговли и интеграции.

«Недостаток квалифицированных кадров в ритейле также является серьезной проблемой, препятствующей развитию отрасли», — говорится в концепции.

Как отмечается, по данным официальной статистики в 2019 году в сфере оптовой и розничной торговли было занято 1,4 млн человек, или более 16% от всего занятого населения.

«Ритейл традиционно отличается высоким уровнем текучести кадров. Самые востребованные специальности: продавцы, кассиры, грузчики и управляющие магазинами. В большинстве случаев, на данных позициях работают студенты – специалисты без опыта работы или с минимальным опытом. Несмотря на то, что крупные сети ввели систему обучения, адаптации и наставничества, в среднем специалисты работают от шести месяцев до одного-двух лет», — сказано в документе.