Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Почти на 5 тыс. км республиканских трасс Казахстана ограничили движение из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

«Все автодороги Павлодарской области временно закрыты. В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 35 участках протяженностью 4937 км. Это 19,8% всех автодорог республиканского значения», — сообщила в четверг руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай.

Движение ограничено на следующих участках:

1. Нур-Султан-Щучинск, км 18-231

2. Нур-Султан-Темиртау, км 1291-1426

3. Щучинск-Зеренда км. 0-80 Щучинск-Зеренда

4. Жезказган-Петропавловск км 377-441 Костанайская.обл-Державинск

5. Екатеринбург-Алматы км 856-1291 СКО-Нур-Султан-ПВП(плат.уч-к)

6. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км 16-200 Нур-Султан-Павлодарская обл

7. Нур-Султан-Коргалжин км 19-180 Нур-Султан-Коргалжинской заповедник

8. Кокшетау-Атбасар км 47-184 Зеренда-Атбасар

9. Нур-Султан-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау км 16-51 Нур-Султан-Карагандинская обл

10. Жаксы-Есиль-Бузулук, км 0-82 Жаксы-Бузулук

11. Алматы-Усть-Каменогорск км 971-1068, Калбатау– К.Кайсенов

12. Алматы-Усть-Усть-Каменогорск км 780-967, Аягоз–Калбатау

13. Омск-Майкапшагай, км 426-587 Кенжеколь-ВКО

14. Омск-Майкапшагай, км 191-390 Павлодарская обл-РФ

15. Омск-Майкапшагай, км 587-733 Павлодарская обл-Семей

16. Екатеринбург-Алматы км. 1446-1426, Караганда-до терминала. (платный участок)

17. Калкаман-Баянауыл-Умуткер- Керней-Ботакара км 231-324 Ботакара-Павлодарская обл

18. Кызылорда-Павлодар км 970-1135 Караганда-Павлодарская обл

19. Караганда-Аягоз-Бугаз км 17-217 Караганда-Каркаралинск

20. Кызылорда-Павлодар км 756-906 Атасу-Топар

21. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау км 101-266 Темиртау-Акмолинская обл

22. Жезказган-Петропавлск км 136-252 Улытау-Костанайская обл

23. Кызылорда-Павлодар км 1000-1066, Кушокы-Молодежный

24. Екатеринбург-Алматы км. 686-729, Сарыколь-СКО

25. Екатеринбург-Алматы, км 1504-1854 Караганда-Балхаш

26. Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 108-232, Аулиеколь-Акмолинская обл.

27. Жезказган-Петропавловск км. 340-377, Аркалык-Акмолинская обл

28. Калкаман-Баянауыл-Умиткер- Керней км 0-231, Калкаман-Карагандинская обл

29. Кызылорда-Павлодар км 1135-1208, Карагандинская обл-Шидерты

30. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км 200-235, Акмолинская обл-Шидерты

31. Ленинский-Иртышск-Русская поляна, км 0-272 Ленинский-РФ

32. Кокшетау –Рузаевка км 102-196 Саумалколь-Рузаевка

33. Екатеринбург-Алматы км 729-856 Костанайская обл–Акмолинская обл.

34. Жезказган – Петропавловск км 595-701 Акмолинская обл-Новоишимское

35. Булаево-Возвышенка–Рощинское км 0-228

«По всей республике работает 733 единиц техники. АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине», — сказано в сообщении.