Назначен прокурор Акмолинской области

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Кокшетау. 28 февраля. КазТАГ – Назначен прокурор Акмолинской области, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

«Приказом генерального прокурора на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Серикханович Майлыбаев», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Майлыбаев ранее занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области, до этого работал прокурором двух районов в Алматинской области.

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