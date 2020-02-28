Кокшетау. 28 февраля. КазТАГ – Назначен прокурор Акмолинской области, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

«Приказом генерального прокурора на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Серикханович Майлыбаев», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Майлыбаев ранее занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области, до этого работал прокурором двух районов в Алматинской области.