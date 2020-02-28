Бюджет в состоянии цугцванга

Проблема наполнения бюджета обостряется. Правительство стоит перед дилеммой: то ли прессовать бизнес дальше, то ли давать ему новые преференции

В 2018 году налоговые платежи в государственный бюджет достигли исторического максимума, составив 73% от всех поступлений. По сравнению с двумя предыдущими годами этот показатель совершил едва ли не вертикальный взлет. В 2016 году налоговая составляющая доходов государственной казны составила 65%, затем в 2017 году упала до 59%.

В прошлом году доля налогов в поступлениях госбюджета, как и в 2018 году, находилась на достаточно высоком уровне — 72%.

С учетом того, что государственный бюджет увеличивается из года в год, столь высокая доля налоговых платежей может свидетельствовать о том, что налоговая нагрузка, в первую очередь, на бизнес, увеличивается. Но, понятно, что этот прессинг не может продолжаться бесконечно.

И вот в январе этого года произошло резкое торможение – налоговые поступления в бюджет упали на 7,6% по сравнению с январем-2019. Традиционно самыми настоящими донорами являются Алматы (148,8 млрд. тенге), Нур-Султан (67,4 млрд. тенге) и Атырауская область (55,1 млрд. тенге). Наименьший вклад в госбюджет в виде налогов вносят Северо-Казахстанская область (5,3 млрд. тенге), Жамбылская область (5,6 млрд. тенге) и Кызылординская область (6,4 млрд. тенге).

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На днях депутат мажилиса парламента Ерлан Барлыбаев озвучил главную проблему, которая возникает между предпринимателями и налоговыми службами. Последние очень заинтересованы в наполнении бюджета и используют, по словам депутата, даже неприемлемые методы.

В частности, речь идет о том, что с 2017 года налоговой службе дано право признавать сделки между субъектами бизнеса недействительными и доначислять налоги. Они выискивают такие случаи, не принимают во внимание доказательства выполнения обязательств сторонами, и суды сегодня завалены исками по признанию сделок недействительными.

При этом правосудие особенно не разбирается в деталях, в 99% случаев претензии налоговых органов считаются априори доказанными.

Депутат вопрошает: «Неужели государству выгодно целенаправленное разорение тех, кто обеспечил работой сотни людей и платит миллионы тенге в бюджет?».

А все это происходит по одной простой причине: нужно наполнять государственный бюджет. А как это сделать, если бизнес у нас перестимулирован налоговыми послаблениями?

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В том, что это действительно так, уверен депутат мажилиса парламента Аманжан Жамалов. Он считает, что правительство находится в патовой ситуации.

С одной стороны, малый бизнес уже освобожден от уплаты КПН и ИПН. В Налоговом кодексе множество льгот для разного рода бизнеса: СЭЗ, сельское хозяйство, IT-сектор, инвестиционные контракты и другие. С другой стороны, нужно подкармливать бизнес, предлагать новые преференции, чтобы он мог покрывать растущие расходы бюджета. А поскольку экономические условия не улучшаются, то политика закручивания гаек может негативно отразиться на деловой среде.

«В связи с этим, на текущем этапе в целях стимулирования инвестиций предлагаем сохранить все налоговые ставки и категорически не повышать налоговую нагрузку на бизнес. Основным фактором повышения доходов бюджета должно стать качественно новое налоговое администрирование», – уверен Аманжан Жамалов.

Он предложил перейти от карательной к сервисной модели налогового администрирования. В частности, упростить налоговые формы отчетности, увеличить налоговые периоды, создать мобильные приложения для налогоплательщиков, организовать налоговые офисы по аналогии с ЦОНами и пр.. Более того, депутат считает, что в Казахстане следует ввести цифровой налоговый мониторинг, когда бизнес дает налоговым органам доступ к своим информационным системам и освобождается от сдачи деклараций, возможных доначислений и штрафов.

Он предостерег налоговые органы от возможного усиления карательных функций налоговиков: блокировки счетов, доначислений, штрафов и т.д. и наконец решить вопросы с введением оценки эффективности налоговых льгот, единого платежа с фонда оплаты труда, единого аграрного налога.

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Но у министерства уже почти готовы планы по изменению налоговой политики.

Первое, что оно предлагает, с 2021 года поэтапно увеличить ставки акцизов на пиво, изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащие жидкости, а также установить дополнительный акциз на дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию.

Второе. Планируется введение инвестиционного налогового кредита, снижение порога по инвестициям в два раза для легкой и пищевой промышленности для применения инвестиционных преференций по налогам.

Третье. Обороты по реализации производимых товаров между участниками одной специальной экономической зоны получат освобождение от НДС.

Четвертое. Намечается ввести льготное налогообложение для производства компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники; уменьшение на 70% исчисленной суммы НДС на переработку хлопка, производство сахара, кондитерских изделий, дрожжей.

Пятое. Будут стимулироваться не только субъекты бизнеса, но и инвестиции в человеческий капитал. Предполагается установить право для работодателя относить на вычеты по КПН добровольные пенсионные отчисления в пользу работника. Также предприятия смогут относить на вычеты расходы на обучение физлица, не состоящего с налогоплательщиком в трудовых отношениях.

В общем-то, чиновники дают посыл, что благодаря этим налоговым льготам отечественный бизнес получит поддержку и импульс для развития.

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В 2019 году правительство обязало квазигосударственные компании (пожалуй, впервые так решительно за все годы существования холдингов) увеличить перечисления в бюджет, в том числе дивидендов. А вот на благополучие сверхбогатой верхушки даже не покушается.

Именно поэтому, рассмотрев вопрос о прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога (когда богатые будут платить больше), оно отложило этот вопрос до введения всеобщего декларирования, то есть, как минимум, до 2025 года.

Как всегда, чиновники сосредоточились на поиске контраргументов, почему это нельзя делать сегодня. Так что богатые еще долго не будут платить больше налогов.

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