Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 29 февраля. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т380,4, а продажи – Т381,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 380,8, а продают по Т382,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т381,6, а продажи – Т382,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т381,1.

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