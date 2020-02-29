Нур-Султан. 29 февраля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу практически на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Практически вся территория Казахстана будет находиться в отроге антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем 0+2, ночью -10-12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью -3-5.

В Алматинской области без осадков, ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя – усиление ветра 18-23 метра в секунду. Днем +5+10, ночью -3+2.

В Атырауской области без осадков, ночью ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Акмолинской области без осадков, местами ожидается туман, ночью – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью -3-8.

В Костанайской области без осадков, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 18 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -2-7.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью местами ожидаются небольшие осадки, местами – туман, ночью – гололед. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Карагандинской области без осадков, местами ожидается туман, гололед. Днем -3+2 (на юге +5), ночью -7-12.

В Жамбылской области без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Туркестанской области без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, местами ожидается туман. Днем -3+2, ночью -8-13.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +9+14, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области без осадков, местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Актюбинской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 18 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Мангыстауской области без осадков. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Павлодарской области днем без осадков, ночью местами ожидается небольшой снег. Днем -1+4, ночью -2-7.

«В ближайшие трое суток на реках юго-востока и запада республики будут наблюдаться дальнейшие ослабления ледовых явлений. На реке Сырдарья ожидается увеличение притока в Шардаринское водохранилище, а также в створе ГП Казалы ожидается дальнейшее ослабление ледостава. На водных объектах равнинной территории Казахстана в гидрологическом режиме заметных изменений не ожидается», — отметили синоптики.