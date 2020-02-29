Учредителя компании «Выгодный займ» задержали в Актобе

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Сверху руль, снизу цепи Сверху руль, снизу цепи
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Актобе. 29 февраля. КазТАГ — Учредителя компании «Выгодный займ» задержали в Актобе, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Актюбинской области.

«Департаментом полиции Актюбинской области задержан Есиркепов Ж.Т., учредитель ТОО «Выгодный займ», который водворен в следственный изолятор», _ говорится в сообщении в субботу.

По информации ведомства, главу организации подозревают в создании финансовой пирамиды.

«Есиркепов Ж.Т. с 22 февраля находился в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой пирамидой) УК РК. Проводятся следственные действия», — резюмируется в сообщении.

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