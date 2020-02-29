Нур-Султан. 29 февраля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на субботу в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«29 февраля в Атырауской области ожидаются ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Синоптики оценивают вероятность шторма 80-85 %.

«29 февраля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ветер юго-западный, южный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %», — следует из сообщения.

29 февраля в Кызылординской области местами туман, ветер северо-западный, западный с переходом на юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. По данным метеорологов, вероятность шторма 95-100 %.

«29 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %», — резюмируется в сообщении.