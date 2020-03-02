Алматы. 2 марта. КазТАГ – Два пункта пропуска на границе Кыргызстана с Казахстаном стали международными, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Для контрольно-пропускных пунктов «Кен-Булун-автодорожный» и «Токмок-автодорожный» на границе с Казахстаном изменены статусы с двустороннего на многосторонний (международный). Сделано это в соответствии с протоколом о внесении изменений в «Соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года», подписанном 17 августа 2018 года в городе Астана», — говорится в сообщении со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ государственной пограничной службы (ГПС) КР в понедельник.

Как сообщается, со 2 марта с 8.00 пункты пропуска «Кен-Булун-автодорожный» (КР) – «Аухатты» (РК) и «Токмок-автодорожный» – «Сортобе» (РК) начали осуществлять пропуск граждан третьих стран.

КПП «Токмок-автодорожный» – многосторонний (международный) пункт пропуска осуществляет пропуск лиц, транспортных средств и грузов. Расположен возле моста им. Ю. Дунларова – вблизи города Токмок.

КПП «Кен-Булун-автодорожный» – многосторонний (международный) пункт пропуска осуществляет пропуск лиц, транспортных средств и грузов. Расположен около села Кен-Булун.

Пункты пропуска функционируют круглосуточно.

Напомним, 27 июня 2018 года МИА КазТАГ сообщало, что два пункта пропуска (ПП) на границе Казахстана и Кыргызстана планируют сделать многосторонними международными.