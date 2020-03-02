Андрей Слепнев возглавил блок торговли ЕЭК

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Алматы. 2 марта. КазТАГ — Андрей Слепнев возглавил блок торговли Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба ЕЭК.

«2 марта Андрей Слепнев вступил в должность члена коллегии (министра) по торговле ЕЭК. Соответствующее решение было принято главами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — говорится в сообщении в понедельник.

Слепнев подчеркнул, что основным направлением своей работы он видит укрепление совместных позиций государств ЕАЭС в отношении третьих стран.

«Нам необходимо укреплять позиции союза и его государств-членов на внешних рынках, получать лучшие условия работы на них и расширять экспорт. Планирую уделить особое внимание совместным евразийским программам поддержки наших предприятий на внешних рынках, в том числе с применением цифровых технологий, сопряжению национальных политик по поддержке экспортеров. Также рассчитываю активизировать работу по выстраиванию партнерства с рядом стран по свободной торговле, получению практических эффектов для бизнеса стран евразийской «пятерки» от уже заключенных соглашений с Вьетнамом, Ираном, Китаем и другими странами», — сказал министр по торговле ЕЭК.

В комиссии напомнили, что Слепнев уже занимал должность министра по торговле ЕЭК в 2012-2016 годах.

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«До февраля 2020 года он работал генеральным директором «Российского экспортного центра», — резюмируется в сообщении.

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