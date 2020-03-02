ЕБРР намерен участвовать в финансировании строительства новых многопрофильных больниц в РК

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен участвовать в финансировании строительства новых многопрофильных больниц в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Премьер-министр РК Аскар Мамин принял президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суму Чакрабарти. (…) Стороны обсудили предстоящее участие ЕБРР в реализации комплексной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения в Казахстане. В частности, ЕБРР планирует участвовать в финансировании строительства новых многопрофильных больниц в городах Кызылорда, Костанай, Тараз, Атырау, Кокшетау, Павлодар, Алматы», — говорится в сообщении в понедельник.

Премьер-министр РК отметил, что «за прошедшие 27 лет объем инвестиций ЕБРР в Казахстан превысил $9 млрд в 271 проект в финансовой, инфраструктурной, энергетической, сельскохозяйственной сферах, секторах IT-технологий и коммунальных услуг, а также по поддержке малого и среднего бизнеса». В частности, в 2019 году подписаны соглашения о реализации 29 проектов на свыше $750 млн в промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, финансовой и других сферах РК.

Также сообщается, что Мамин и Чакрабарти рассмотрели вопросы реализации крупнейшего проекта в сфере государственно-частного партнерства в Казахстане – строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

Отмечается, что большое внимание также уделено проектам государственно-частного партнерства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и др.