Более 100 игровых аппаратов уничтожено в 2019 году в Нур-Султане

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Вкладчики ходят по минному полю Вкладчики ходят по минному полю
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Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 100 игровых аппаратов уничтожено в 2019 году в Нур-Султане, сообщил руководитель второго следственного управления департамента экономических расследований по г. Нур-Султан Олжас Сулейменов

«В рамках акции «Стоп-игра» в текущем году выявлено шесть уголовных правонарушений. Изъято шесть терминалов, Т6 млн, 37 процессоров, 11 видеорегистраторов. Всего за 2019 год выявлено 25 уголовных правонарушений по факту организации незаконного игорного бизнеса, данные дела направлены в суд. Из теневого оборота изъято более 100 игровых аппаратов. Уничтожены по решению суда», — сообщил Сулейменов во вторник в СЦК.

По его словам, предусмотрена ответственность за предоставления помещения для игровых аппаратов.

«В доход государства от незаконной деятельности возмещено порядка Т2,5 млн», — добавил спикер.

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