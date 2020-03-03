Более дешевые аналоги дорогих лекарств не менее эффективны – эксперт о списках в WhatsApp

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более дешевые аналоги дорогих лекарств не менее эффективны, но более доступны, сказала президент Общественного фонда «Аман Саулык» Бахыт Туменова, комментируя рассылаемые казахстанцами списки лекарств в мессенджере WhatsApp.

«Если бы мы жили только на оригинальных препаратах, то выживали бы только те, у кого кошельки с наши с вами сумки. Дженерики делают препараты более доступными, в том числе для уязвимых слоев населения, доступными для государства. А те люди, у которых очень много денег, имеют преимущество. Другое дело, каждое государство закупает те или иные дженерики, оно должно смотреть на и качество, и на цену и надо выбирать золотую середину», — сказала Туменова агентству КазТАГ во вторник.

Она отметила, что дженерики изготавливаются на основе оргинального препарата, но в их цену не входит стоимость разработки лекарственного средства.

«Когда кто-то изобрел препарат, прошел клинические исследования на животных, на людях, то он получает патент. И этот препарат называется оригинальным. Этот патент дается на срок от пяти до 25 лет, никто не может его больше выпускать. Когда срок действия патента заканчивается, другие фаркомпании получают право выпускать на основе этого препарата свои препараты с новым названием – дженерики. Может меняться форма выпуска, могут меняться вспомогательные вещества. Но он должен быть не менее эффективным. И он во много раз дешевле, чем оригинал, потому что все затраты на исследования входят в стоимость оригинального препарата. Это очень хорошо, что есть такая возможность», — пояснила она.

По словам Туменовой, на разработку нового препарата могут уйти десятки лет.

«Изобретение совершенно нового препарата требует много времени, иногда десятки лет и очень много средств – сотни тысяч долларов. Новый препарат могут изобретать 10 лет, 15 лет. Волшебное средство против рака до сих пор найти не могут. В последнее время я не слышу даже, чтобы появлялись новые антибиотики», — сказала она.

В настоящий момент казахстанцы через мессенджер WhatsApp рассылают списки лекарств, снабженные комментарием о том, что многие дорогостоящие препараты имеют более дешевые аналоги. В сообщении в числе прочего указаны такие лекарства, как «Нурофен», «Ибупрофен», «Мезим», «Панкреатин», «Но-шпа», «Дротаверина гидрохлорид», «Омез», «Омепразол», «Панадол», «Парацетамол» и многие другие.