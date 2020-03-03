Названы схемы хищения Т1,7 млрд в государственной академической филармонии в Нур-Султане

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Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Названы схемы Т1,7 млрд в государственной академической филармонии в столице Казахстана назвал руководитель первого следственного управления департамента экономических расследований по г. Нур-Султан Болат Камитов.

«Если вас интересует способ хищения, то там были «мертвые души», это около 140 человек. Это период с 2012 года. Потом второй способ хищения: деньги поступают в кассу филармонии, кассиры должны были отвезти деньги в банк, положить на свой расчетный счет. Но они этого не делали. Представляли, подшивали в кассу поддельный приходно-кассовый ордер. И третий способ хищения – с расчетного счета ГКП перечислялись деньги на поездки по частным делам за рубеж, частные поездки сотрудников и их родственников», — сообщил Камитов во вторник в СЦК.

Спикер отметил, что по данному делу арестованы четыре бывших сотрудника филармонии.

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