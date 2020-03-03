Более Т1,3 млрд похищено в системе КТЖ при строительстве программного комплекса

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Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более Т1,3 млрд похищено в системе АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) при строительстве программного комплекса платформы связи и инфраструктуры, сообщил руководитель первого следственного управления департамента экономических расследований по Нур-Султану Болат Камитов.

«Выявлены факты хищения средств в системе АО «НК «КТЖ» на сумму более Т1,3 млрд при строительстве аппаратно-программного комплекса платформы связи и инфраструктуры по проекту «Модернизация микропроцессорной системы интервального регулирования движения поездов», — сообщил Камитов во вторник в СЦК.

По его словам, по данному факту ведется досудебное расследование.

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