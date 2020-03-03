За нарушение госучета ядерных материалов привлечен к адмответственности «Казатомпром»

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. По факту нарушения требований правил государственного учета ядерных материалов к административной ответственности привлечено АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (АО «НАК «Казатомпром»).

«Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Республики Казахстан в рамках контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результатам ранее проведенной проверки, в отношении АО «НАК «Казатомпром» была проведена внеплановая проверка. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения требований правил государственного учета ядерных материалов», — сообщили в пресс-службе министерства энергетики (МЭ) РК во вторник.

Данное административное дело было рассмотрено в специализированном межрайонном административном суде г. Нур-Султан с вынесением решения о привлечении АО «НАК «Казатомпром» к административной ответственности.

Напомним, 11 ноября 2019 года сообщалось, что два совместных предприятия (СП) АО «НАК «Казатомпром» (ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» и ТОО «Совместное предприятие «Инкай») привлекли к административной ответственности. В ходе проверок были выявлены нарушения требований нормативных правовых актов в части обеспечения радиационной безопасности при обращении с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, и радиоактивными отходами, а также при соблюдении требований, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности в области использования атомной энергии.

23 декабря стало известно, что АО «НАК «Казатомпром» привлечен к адмответственности. В ходе проверки были выявлены нарушения требований нормативных правовых актов в области использования атомной энергии в части допущения несвоевременного уведомления уполномоченного органа при отправке природного урана, обучения персонала и наличия плана физической защит.