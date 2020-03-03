Джакишев выходит на свободу по УДО

Семей. 3 марта. КазТАГ — Суд в Семее удовлетворил ходатайство бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО), он выходит на свободу, передает КазТАГ.

«Постановлением от 3 марта суд №2 Семея Восточно-Казахстанской области (…), рассмотрев в открытом судебном заедании с применением видеоконференцсвязи материал об УДО осужденного Джакишева Мухтара Еркыновича (…) суд, руководствуясь требованием статьи 72, частью 2 статьи 74 УК РК, статьей 169 УИК РК, статьей 476 и статьей 478 УПК РК, постановил: ходатайство осужденного Джакишева Мухтара Еркыновича об УДО от наказания удовлетворить», — сказала судья во вторник.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-глава «Казатомпрома» отбывает наказание в Восточно-Казахстанской области. За это время у него значительно ухудшилось здоровье.

13 февраля 2020 года МИА КазТАГ со ссылкой на президента общественного фонда «Ар. Рух. Хақ» Бахытжан Торегожину сообщило, что у Джакишева диагностирована катаракта обоих глаз, он вновь подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Адвокат Нурлан Бейсекеев отметил, что Джакишев уже в третий раз подал ходатайство об УДО, которое 10 февраля было принято судом города Семей.

29 февраля президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в справедливом рассмотрении прошения Джакишева об УДО.

Ряд ведущих международных правозащитных организаций, а также государственных органов ряда западных стран считают Джакишева политическим заключенным.