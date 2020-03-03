Золото продолжает дешеветь по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1599,65.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 10,05.

Стоимость унции золота в евро составила 1437,29 (-14,18), а в британских фунтах – 1251,41 (-7,38).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.