Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. 1 тыс. кинозалов нужно Казахстану для рентабельности фильмов, сообщила председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Гульнара Сарсенова.

«При нашей малочисленности населения – 18,5 млн человек – у нас прокат больших картин не будет рентабельным. Или мы должны увеличивать – и госцентр (поддержки национального кино – КазТАГ) сейчас работает над этим – количество кинозалов у нас в Казахстане. Сейчас у нас кинозалов около 400, около 90 кинотеатров. У нас из 87 крупных городов только 50 кинофицированы, к сожалению. 37 (городов – КазТАГ) не кинофицированы. Около 1 тыс. кинозалов нужно для рентабельности фильмов», — сообщила Сарсенова в СЦК в среду.

По ее словам, «для этого был создан проект кинофикации».