Вдвое предложили увеличить размер штрафов за фальшивые больничные листы в РК

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Вдвое предложили увеличить размер штрафов за фальшивые больничные листы в Казахстане.

«От пяти до 10 МРП и в случае повторного деяния от 10 до 20 МРП (в два раза) предлагают депутаты увеличить размер штрафов по ужесточению ответственности за фальшивые больничные листы, которые продолжают выписывать медработники, например, для получения социальных выплат по беременности и родам», — предложили депутаты на пленарном заседании мажилиса парламента в ходе обсуждение проекта Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в среду.

Как напомнил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, чтобы решить вопрос «с подделанными больничными листами системно», министерство сейчас переходит «на выписку электронных больничных листов».

«Они выписываются в электронном виде с QR кодом», — сказал министр, отвечая на вопрос депутата об ужесточении ответственности медработников за подделку больничных листов.

По его словам, пациенту и работодателю такой бюллетень можно отправить по электронной почте.

«Работодатель сам может проверить подлинность этого больничного листа. Нет необходимости распечатывать и на руки выдавать этот больничный лист», — сказал министр.

Он поддержал в целом предложение депутатов.

«Но далеко не всегда в этом задействованы только лишь медицинские работники. Существуют факты просто подделки документов, не медицинскими работниками», — сказал Биртанов.

1 МРП = Т2651.