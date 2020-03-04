МОК не планирует откладывать Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Алматы. 4 марта. КазТАГ – Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует откладывать XXXII летние Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Подготовка к Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио, идет полным ходом. Принимаются все необходимые меры, чтобы защитить спортсменов и болельщиков от коронавируса. С этой целью еще в середине февраля создана группа, в которую вошли представители МОК, властей Токио, правительства Японии и ВОЗ», — сообщил глава МОК Томас Бах.

Ожидается, что в Олимпиаде примут участие около 12,5 тыс. спортсменов из 205 стран.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет почти 91 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.