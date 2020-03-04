МОК не планирует откладывать Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Алматы. 4 марта. КазТАГ – Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует откладывать XXXII летние Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).
«Подготовка к Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио, идет полным ходом. Принимаются все необходимые меры, чтобы защитить спортсменов и болельщиков от коронавируса. С этой целью еще в середине февраля создана группа, в которую вошли представители МОК, властей Токио, правительства Японии и ВОЗ», — сообщил глава МОК Томас Бах.
Ожидается, что в Олимпиаде примут участие около 12,5 тыс. спортсменов из 205 стран.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной
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Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.