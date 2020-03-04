В Алматы из-за техсбоя владельцы карт «Оңай» вынуждены оплачивать проезд наличными по Т150

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Алматы. 4 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы из-за технического сбоя в системе «Оңай» пассажиры не могут пополнить транспортные карты, и вынуждены оплачивать проезд наличными по Т150.

«Не работает приложение «Оңай», невозможно пополнить счет. Контролер в автобусе говорит, что приложение не работает и пополнить счет или транспортную карту невозможно. Требует оплачивать наличными по Т150, хотя при оплате картой, приложением или SMS оплата – Т80, а льготникам вообще – Т40», — сообщили читатели агентству КазТАГ в среду.

В свою очередь, в Call-центре «Оңай» пояснили, что в настоящее время проводятся «внеплановые технические работы», точный срок окончания которых неизвестен.

«У нас ведутся внеплановые технические работы, поэтому оплата сейчас мобильным приложением невозможна. Ближе к 10 часам обещают все восстановить. Это внеплановые технические работы, нам это (причина – КазТАГ) пока неизвестно», — заявили в Call-центре.

На вопрос о том, почему владельцы транспортных карт, которые из-за техработ не могут пополнить счет, не могут оплатить наличными Т80, корреспонденту агентства пояснили, что оплата наличными установлена в размере Т150.

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«Оплата наличными установлена в Т150. Я все понимаю, но это внеплановые работы, мы тоже ждем», — сказали в Call-центре.

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