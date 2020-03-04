Оформить несогласие на посмертное изъятие органов можно в поликлинике – Биртанов

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Оформить несогласие на посмертное изъятие органов для трансплантации каждый казахстанец может в поликлинике по месту прикрепления, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Предусматривалась форма госуслуги, в соответствии с которой каждый человек может подать информированный отказ от донорства органов после смерти в поликлинике по месту жительства. В рамках стратегии перехода на электронные госуслуги с февраля текущего года мы создали такую госуслугу, информация будет содержаться в едином закрытом регистре волеизъявления», — сказал Биртанов на пленарном заседании мажилиса парламента в ходе обсуждение проекта Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в среду.

Отвечая на вопрос, как медицинские работники будут осведомлены о наличии заявления на отказ от донорства, глава минздрава уточнил, что непосредственно лечащий врач не имеет доступа к информации о том, что пациент, который может стать потенциальным донором, оставлял какое-либо заявление.

«Когда врач регистрирует смерть мозга, он должен уведомить специальный орган – республиканский центр координации трансплантации, и уполномоченный работник этой организации – региональный трансплант-координатор – начинает работать, его задача установить контакт с родственниками и выяснить волеизъявление умершего. С запуском реестра, о котором я сказал, информация в нем содержащаяся, будет доступна только трансплант-координаторам», — уточнил Биртанов.

Вместе с этим глава минздрава уточнил, что если не удалось идентифицировать личность умершего (был доставлен в больницу без сознания, в коме), то его органы для трансплантации использоваться не будут.