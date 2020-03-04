Алматы. 4 марта. КазТАГ — Санитайзеры установили в местах массового скопления алматинцев для защиты от коронавируса, сообщила заместитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Асель Калыкова.

«На сегодня во многих местах массового скопления людей – в торговых центрах, метро, супермаркетах – установлены санитайзеры (для защиты от коронавируса – КазТАГ). Работа в данном направлении проводится в дошкольных учреждениях и школах. Организациями самостоятельно производится обеспечение дезинфицирующими средствами», — цитирует РСК Калыкову в среду.

По ее словам, наличие дезинфицирующих средств в местах массового скопления является одной из мер профилактики вирусов, в том числе коронавируса.

«Действительно департаментом во все учреждения, во все органы направлялось письмо с рекомендацией по установлению санитайзеров по проведению режима проветривания. Как вы знаете, одним из условий возникновения данного вируса является несоблюдение личной гигиены», — отметила Калыкова.

Отмечается, что региональным штабом Алматы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции реализуются меры по обеспечению безопасности здоровья граждан и недопущению ввоза и распространения коронавируса в мегаполисе.

Кроме того, департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы путем мониторинга ведется контроль по исполнению требования об обязательном наличии дезинфицирующих средств в общественных местах.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 92 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.