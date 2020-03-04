Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Осадки в среду ожидаются лишь в некоторых областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке, юго-востоке и западе страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (дождь, снег), на востоке местами сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке и северо-востоке с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -13-15, днем -1-3. Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью 0+2, днем +6+8.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +2+4, днем +12+14.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем -3+2, ночью -8-13.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Акмолинской области местами небольшой снег, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -10-15.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью -1-6.

В Северо-Казахстанской области ночью местами небольшой снег, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Алматинской области ночью местами небольшие дождь со снегом, ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на севере 0), ночью -2+3 (на севере -10).

В Туркестанской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью -1+4.

В Костанайской области днем местами небольшой снег, местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Днем 0-5 (на юге +3), ночью -10-15 (на юге -6).

В Атырауской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман. Днем +9+14, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области днем местами небольшой дождь, местами ожидается туман. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Актюбинской области днем местами гололед и дождь с небольшим снегом. Днем -2+3, ночью -11-16.

В Мангистауской области без осадков. Днем +8+13, ночью -2+3.

«В ближайшие сутки на реках юго-востока и запада республики будут наблюдаться дальнейшие ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды. На остальных водных объектах равнинной территории Казахстана в гидрологическом режиме заметных изменений не ожидается», — сообщили синоптики.