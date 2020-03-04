Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне

Алматы. 4 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1615,5.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 16,45.

Стоимость унции золота в евро составила 1446,03 (+8), а в британских фунтах – 1260,25 (+10,27).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.