Риск-ориентированный надзор над безопасностью продукции введут на территории ЕАЭС

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Алматы. 4 марта. КазТАГ – Риск-ориентированный надзор над безопасностью продукции введут на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК на заседании 3 марта приняла рекомендацию для стран ЕАЭС, содержащую риск-ориентированную модель надзора в области обеспечения безопасности продукции для здоровья человека», — говорится в распространенном сообщении.

Как пояснили в ЕЭК, документ предполагает практическое внедрение этой модели и включает алгоритм организации риск-ориентированного надзора над безопасностью продукции на таможенной территории ЕАЭС.

«Рекомендация подготовлена для реализации согласованной политики в сфере применения санитарных мер, которые применяются на основе принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты жизни и здоровья человека», — сказал министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко,

Отмечается, что рекомендации могут быть использованы для установления на единой научно-методической основе наиболее «рисковых групп» продукции.

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«Это позволит усилить за ними надзор, снизив административную нагрузку в отношении товаров, которые не несут высоких рисков для здоровья человека», — уточнили в ЕЭК.

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