Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Аивакомпания Air Astana меняет маршрутную сеть и расписание полетов из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.

«С 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул – Нур-Султан с двух до одного рейса в неделю и Алматы–Сеул-Алматы с пяти до одного рейса в неделю. С 5 марта приостанавливаются полеты по направлению Нур-Султан – Баку и обратно. Рейсы из Алматы в Баку сокращены с трех до одного в неделю. После 6 марта будут приостановлены полеты из Алматы в Гонконг», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Ранее авиакомпания отменила все рейсы из Казахстана в Пекин и Урумчи.

«Также авиакомпания оптимизирует маршрутную сеть по другим направлениям, предоставляя возможность пассажирам путешествовать чаще в страны с благоприятной обстановкой по коронавирусу. До 31 мая 2020 изменения будут внесены в следующие маршруты: временно отменены полеты из Нур-Султана в Париж, рейсы из Алматы в Куала-Лумпур будут сокращены незамедлительно, и полностью приостановлены в период с 14 апреля по 31 мая. Также приостановлены запланированные рейсы между Алматы и Мумбай», — добавил авиаперевозчик.

Пассажирам, которые ранее приобрели билеты по этим направлениям, обещали предложить поменять даты вылета или сделать возврат без штрафных санкций, либо перебронировать на альтернативные маршруты посредством партнерских авиалиний.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет почти 91 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.