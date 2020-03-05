Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ- Азиза Жамалиева. Казахстан ограничил въезд граждан стран первой категории заболеваемости коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Многие страны вводят ограничения, поэтому 4 числа междуведомственная комиссия при правительстве ввела ограничения для въезда иностранных граждан со стран первой категории (Китай, Иран, Южная Корея – КазТАГ). То есть для того, чтобы ограничить поток пассажиров, только чтобы граждане Казахстана могли возвращаться, мы вводим ограничение на въезд граждан других государств с этих опасных стран», — сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в четверг.

Также он продолжает рекомендовать гражданам Казахстана не выезжать за границу в страны всех трех категорий. Особенно министр выделил Южную Корею, в которой, по его словам, восемь-девять случаев заболеваемости на 100 тыс. населения.

«К сожалению, продолжаются факты, что наши граждане несмотря на опасность, выезжают в другие страны, особенно в страны первой категории. Особенно хочу выделить Южную Корею, где очень много казахстанских граждан находится. В связи с тем, что вспышка инфекции в Южной Корее и других странах нарастает, где-то порядком 20-30% каждый день, мы мониторим и чем дальше, чем больше риски увеличиваются. В этой связи мы постепенно ограничительные нормы вводим и поэтому с первых дней, когда вспышка глобальная началась, мы говорили нашим гражданам не выезжать в эти страны, вообще не выезжайте, не путешествуйте в странах всех трех категориях. Нас за это критиковали, переживали, что мы мешаем какому-то бизнесу и так далее, но тем не менее, эти рекомендации главного государственного санитарного врача минздрава направлены на защиту наших граждан. Поэтому когда эти наши граждане возвращаются, они должны быть готовы к ограничительным мерам», — сказал глава минздрава.

Он добавил, что за нарушение санитарных норм предусматривается административная ответственность.

«Это предпринимается абсолютно законно, в соответствии с кодексом об охране здоровья населения и полномочиями главного государственного санитарного врача как Республики Казахстан, так и в каждой отдельной области, санитарные врачи имеют право соответствующие ограничительные нормы и существует административная ответственность за нарушение этих норм», — резюмировал он.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет почти 91 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.