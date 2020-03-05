Нацкомпаниям могут предложить открывать счета в комитете МФ РК из-за нестабильности банков

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Национальным компаниям могут предложить открывать счета в комитете казначейства министерства финансов Казахстана из-за нестабильности банков, сообщается в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».

«В связи со сложившейся нестабильной ситуацией в банковском секторе, присутствует необходимость открытия счета наличности субъектами квазигосударственного сектора, являющимися заемщиками по негосударственному займу под государственную гарантию (заемщик), в комитете казначейства министерства финансов Республики Казахстан», — говорится в представленном в четверг документе.

Размещение предлагается по следующим основаниям: 1) своевременное освоение средств заемщиком предназначенных для реализации проектов; 2) во избежание рисков неспособности банков второго уровня осуществить перевод платежей в установленный срок по негосударственному займу под государственную гарантию; 3) в целях мониторинга и контроля своевременного накопления средств заемщиком для выплаты предстоящих платежей по привлеченному займу и целенаправленного использования данных средств на исполнение обязательств по займу заемщиком.

«Данные предложения потребуют внесения дополнений в статью 88 Бюджетного кодекса», — сказано в концепции.