Казахстан готовится к открытию генконсульства в Страсбурге

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Казахстан готовится к открытию генерального консульства в Страсбурге, передает корреспондент агентства.

«Открыть в городе Страсбурге (Французская Республика) генеральное консульство Республики Казахстан», — говорится в проекте указа президента Касым-Жомарта Токаева.

По словам разработчиков документа, принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических последствий и не потребует дополнительного выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

«Принятие проекта позволит указанному учреждению РК расширить сферу консульской деятельности, на системной основе выстроить работу в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества (продвижение казахстанского экспорта, привлечение инвестиций и создание совместных предприятий), а также усилить информационно-имиджевую и аналитическую работу», — уточнил в пояснительной записке к документу премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.