Алматы. 5 марта. КазТАГ — ОПЕК сократит добычу на 1,5 млн баррелей в сутки в случае согласия России на это предложение, сообщает Reuters.

«В четверг ОПЕК согласилась сократить добычу нефти еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2020 года, чтобы поддержать цены на фоне вспышки коронавируса, но сделает это при условии, что Россия поддержит это предложение», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Саудовская Аравия предложила ОПЕК и ее союзникам, включая Россию, сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года, продлив до конца 2020 года существующее сокращение в 2,1 млн баррелей в сутки, срок которого должен был закончиться в этом месяце. Однако, Эр-Рияду, крупнейшему производителю в Организации стран-экспортеров нефти, и другим членам группы еще предстоит заручиться поддержкой России перед заключением этого соглашения.

Как сообщается, до сих пор Москва заявляла, что поддержит продление срока сокращения добычи, но не поддержит дополнительные сокращения добычи. Источники в ОПЕК дали понять, что предварительные переговоры с Россией на этой неделе в Вене были сложнее, чем раньше.

При этом отмечается, что цены на нефть марки Brent выросли на 0,6% до $51,50 за баррель на фоне новостей об ОПЕК.

«Снижение цен на нефть в этом году примерно на 20% привело к тому, что государствам ОПЕК стало трудно сбалансировать свои бюджеты, в то время как Москва заявляет, что может справиться с текущими ценами. Если ОПЕК + решит сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки, это приведет к общему сокращению добычи группы на 3,6 млн баррелей в сутки или около 3,6% от мировых поставок. Министр энергетики России вернулся в Москву для консультаций в среду, но в пятницу вернется в Вену для более широкой встречи ОПЕК +. Новак не делал публичных заявлений во время своей поездки в Вену», — говорится в публикации.