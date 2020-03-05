Коронавирус не может передаваться человеку от домашних питомцев – исследование

Алматы. 5 марта. КазТАГ — Собаки, кошки не могут передать коронавирус, но могут дать положительный результат, сообщает Associated Press.

«Домашние кошки и собаки не могут передать новый коронавирус людям, но они могут дать положительный результат на наличие вируса, если подхватят его от своих владельцев. К такому выводу пришло министерство сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Гонконга после того, как анализы помещенной в карантин собаки показала слабую положительную реакцию на вирус 27 февраля, 28 февраля и 2 марта», — говорится в сообщении.

Как сообщается в пресс-релизе министерства, в настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут быть источником инфекции COVID-19 или что они могут заболеть коронавирусом.

При этом отмечается, что эксперты из Школы общественного здравоохранения Университета Гонконга, Колледжа ветеринарной медицины и наук о жизни Городского университета Гонконга и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) единодушно согласились с тем, что анализы собаки показали низкий уровень инфекции, и «это может быть случай передачи вируса от человека к животному».

«Как правило, владельцы домашних животных должны соблюдать правила гигиены, включая мытье рук до и после обращения с животными и их кормами и не целовать их. Больные должны избегать контакта с домашними животными, и в случае обнаружения изменений в состоянии здоровья домашнего животного следует обратиться за советом к ветеринару. Помимо соблюдения правил гигиены, владельцы домашних животных не должны чрезмерно беспокоиться и ни при каких обстоятельствах не должны отказываться от своих домашних животных», — говорится в публикации.