Токаев может реорганизовать погранслужбу КНБ Казахстана

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может реорганизовать пограничную службу (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать республиканское государственное учреждение «Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» (для служебного пользования). 2. Реорганизовать республиканские государственные учреждения Пограничной службы согласно приложению 1 к настоящему Указу (для служебного пользования)», — говорится в проекте указа президента Токаева.

Также документ предусматривает переименование РГУ ПС КНБ «согласно приложению 2 к настоящему указу (для служебного пользования), после исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 2 настоящего указа».

КНБ планируют поручить обеспечить принятие мер, вытекающих из указа.

При этом, какое название получит реорганизованная ПС КНБ, с чем связаны планы по реорганизации – в проекте нормативно-правового акта не указано. Документ не снабжен приложениями и пояснительной запиской.