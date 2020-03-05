Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Требования к ломбардам готовятся значительно ужесточить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Агентство по регулированию и развития финансового рынка (АРРФР) намерено внести в пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, нормы и лимиты, методики их расчетов отдельные требования для ломбардов.

«Минимальный размер уставного капитала составляет: (…) для ломбарда, осуществляющего свою деятельность в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент или областном центре – Т100 млн, за исключением: ломбарда, прошедшего государственную регистрацию в качестве ломбарда до 1 января 2020 года и осуществляющего свою деятельность в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент или областном центре, для которого минимальный размер уставного капитала составляет: с 1 января 2020 года – Т30 млн; с 1 июля 2020 года – Т50 млн; с 1 июля 2021 года – Т70 млн; с 1 июля 2022 года – Т100 млн; для ломбарда, осуществляющего свою деятельность вне городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент или областном центре – Т50 млн, за исключением: ломбарда, прошедшего государственную регистрацию в качестве ломбарда до 1 января 2020 года и осуществляющего свою деятельность вне городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент или областном центре, для которого минимальный размер уставного капитала составляет: с 1 января 2020 года – Т10 млн; с 1 июля 2020 года – Т20 млн; с 1 июля 2021 года – Т30 млн; с 1 июля 2022 года – Т50 млн», — говорится в предложенной поправке.

И если сейчас по нормам помещение ломбарда состоит из операционной кассы, места для хранения вещей (изолированного помещения с закрывающейся на замок дверью) и зоны обслуживания клиентов, то в проекте поправок предусмотрено дополнение: «Место для хранения вещей должно быть расположено в операционной кассе и/или хранилище. При несоответствии операционной кассы требованиям, установленным в пункте 8-1 Правил, наличие хранилища является обязательным».

Еще одним нововведением может стать то, что для прохождения учетной регистрации организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность (ломбард) должна будет предоставить АРРФР помимо требуемого сейчас пакета документов следующие данные:

— бизнес-план на ближайшие три года, утвержденный лицом, уполномоченным учредителями (акционерами, участниками) на подписание документов, и раскрывающий подробную структуру компании, стратегию деятельности, направления и масштабы деятельности, финансовые перспективы (бюджет, расчетный баланс, счет прибылей и убытков за первые три финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования клиентской базы), план привлечения трудовых ресурсов, организацию управления рисками;

— копии правил предоставления микрокредитов;

— копии налоговой декларации за последние три года (для субъектов, осуществляющих деятельность меньше указанного срока – за последние налоговые периоды);

— копии финансовой отчетности за последние три года (подветржденной аудиторской организацией, при наличии);

— копии документов, удостоверяющих личность руководящих работников и учредителей (участников, акционеров);

— копии документов, подтверждающих наличие у руководящего работника высшего образования;

— копии документов, подтверждающих отсутствие неснятой или непогашенной судимости у руководящих работников и учредителей (участников, акционеров);

— список адресов отделений и филиалов.

«Проект нормативного правового акта предусматривает, в том числе: требования по более раннему предоставлению документов для учетной регистрации ломбардов, микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных товариществ (КТ) в зависимости от места их регистрации; повышенные дифференцированные требования к минимальным размерам уставного и собственного капиталов для ломбардов; расширен перечень документов для учетной регистрации и усиление требований к руководящим работникам и учредителям (участникам, акционерам) ломбардов, МФО и КТ; требования к помещениям операционных касс и хранилищ ломбардов», — говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Напомним, 21, 22 и 23 февраля были задержаны директора филиалов «Гарант-24» в Павлодаре, Актау, Таразе, Караганде, Уральске, а также были задержаны директора ломбардов «Гарант 24 ломбард» и «Estate» в Алматы. 26 февраля стало известно о задержании директора филиала ТОО «ESTATE Ломбард» в Шымкенте. 25 февраля стало известно, что по «Гарант 24 ломбард» возбуждены девять уголовных дел – по статье 217 (создание финансовых пирамид) УК РК, а учредитель компании «Гарант-24» Аслан Мурзабеков объявлен в розыск и 27 февраля задержан в Молдове. 28 февраля стало известно, что задержанному главе шымкентского филиала ТОО «Гарант 24 ломбард» вменяют мошенничество на сумму более Т500 млн. 29 февраля в Актобе был задержан учредитель компании «Выгодный займ».

26 февраля в Акорде заявили о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка. Были рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам. Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности.