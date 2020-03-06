Алматы. 6 марта. КазТАГ — 100 прибывших из Сеула человек поместили на карантин в Алматы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«5 марта в 15.50 рейсом Сеул – Алматы всего прибыло 197 человек. Из них транзитников – 97 (Кыргызстан – 23, Узбекистан – 37, РФ – 16, Украина – 18, Южная Корея – два, Таджикистан – один). Кыргызстан предоставил автобус для своих граждан и под сопровождением сотрудников полиции автобус с 21 гражданином Кыргызстана направлены в КР. Всего в медучреждение доставлено и размещено 100 человек, в том числе четверо детей. Всем изолированным лицам проводится медицинское наблюдение в полном объеме», — говорится в сообщении в пятницу.

Как напомнили в ведомстве, согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 4 марта 2020 года, лица, прибывшие из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции (COVID-19) по категории 1а (КНР, Южная Корея, Иран) подлежат обязательному непрерывному карантину на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней.

«Во время карантина (14 дней): не разрешается покидать место карантинизации. При нарушении режима со стороны лица под карантином, предусмотрена административная ответственность», — напомнили в минздраве.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 95 тыс. человек, летальных случаев – более 3,2 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.