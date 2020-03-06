Молодой человек в 21 год стал советником Шукеева по противодействию коррупции

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Туркестан. 6 марта. КазТАГ — Молодой человек в 21 год стал внештатным советником акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает корреспондент агентства.

«Распоряжением акима Туркестанской области Алдаберген Асыл Берикулы назначен внештатным советником акима области по вопросам противодействия коррупции», — сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

В пресс-службе уточнили, что Алдаберген родился 10 июня 1998 году в Туркестане.

«Работал менеджером проектного офиса Turkistan Adaldyq alany агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области. С августа 2019 года работал помощником государственного советника юстиции третьего класса, руководителя департамента антикоррупционной службы по Туркестанской области, руководителем проектного офиса «Туркестан – Адалдық алаңы», — резюмируется в сообщении.

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