$94,8 млн продал Нацбанк РК на биржевом рынке в феврале

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Алматы. 6 марта. КазТАГ – $94,8 млн продал Национальный банк (НБ) РК на биржевом рынке в феврале, передает корреспондент агентства.

«Национальный банк за месяц (февраль) продал $94,8 млн. Интервенции проводились на биржевом рынке из золотовалютных активов Национального банка», — говорится в официальном сообщении Нацбанка в пятницу.

Согласно информации, валютные интервенции не препятствовали формированию общей динамики обменного курса.

Как подчеркивается в сообщении, Нацбанк продолжает мониторинг ситуации на валютном рынке и в рамках плавающего обменного курса готов предпринять необходимые меры для предотвращения чрезмерных и спекулятивных колебаний национальной валюты.

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