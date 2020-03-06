Золото значительно подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне

Алматы. 6 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1659,6.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 12,15.

Стоимость унции золота в евро составила 1482,69 (+8,06), а в британских фунтах – 1284,7 (+10,23).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.