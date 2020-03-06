Различия в диалектах создают проблему с написанием медицинских учебников на казахском языке

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Алматы. 6 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Различия в диалектах создают проблему с написанием медицинских учебников на казахском языке, сообщила директор департамента науки и человеческих ресурсов министерства здравоохранения (МЗ) РК Сауле Сыдыкова.

«Лучше говорить не то о том, достаточно ли учебной литературы на казахском языке количественно, а о ее качестве. Казахстан – это большая страна, и каждый регион обладает определенными нюансами в терминах. Мы с этим столкнулись на практическом опыте независимой оценки выпускников. И когда эти тесты составляют лучшие специалисты в этой области, но определенного региона, то у нас даже названия определенных органов разные. Если это составляет Семей, то их не понимает юг. И когда мы пришли к этому пониманию, мы стали думать о том, что учебники должны идти через терминком республиканского уровня», — сказала Сыдыкова агентству КазТАГ в пятницу.

При этом она отметила, что специальную литературу лучше читать на языке оригинала.

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