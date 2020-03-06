Ректор КазНМУ: Вы не найдете врача, который бы халатно отнесся к больному

Алматы. 6 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Врачи не могут халатно относиться к своим пациентам, уверен ректор КазНМУ им.Асфендиярова Талгат Нургожин.

«Конечно, когда человек болеет, у него психологический надлом, и он переживает за свое здоровье, за своих родных и близких. Когда он приходит к врачу, малейшее невнимание врача приводит к дискомфорту и возмущению пациента. Поэтому мы говорим, что врач должен улыбаться 24 часа в сутки. Но у врача тоже есть семья, дети, он же не робот и иногда он реагирует. Должно быть взаимопонимание между обществом и профессией. Вы не найдете врача, который бы халатно отнесся к больному, когда он приходит просить помощи», — сказал Нургожин агентству КазТАГ в пятницу.

По его мнению, нередко ситуации специально нагнетаются ради сомнительной известности.

«Бывают ситуации, но эту ситуацию разыгрывает иногда даже само общество, для того, чтобы хайп ловить, или себя показать. Есть же выражение – «Геростратова слава». В последнее время и сообщество журналистов для того, чтобы поднять рейтинг, чтобы читали, иногда такие заголовки делают, а начинаешь читать, а там ничего нет. Здесь нельзя некого обвинять – жизнь такая», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на медицинские специальности поступают абитуриенты с самыми высокими баллами по ЕНТ.

«В течение последних лет – 2018-2019 годы – к нам поступают с очень высокими баллами, и те, которые учились в школе на отлично и больше, чем на «отлично». Например, самый низкий бал у поступивших в школу медицины – 131 из 140, а в школу фармации, в школу стоматологии поступают со 137-138 баллами. Значит, мы наше будущее поколение не потеряли. Ребенок, который поступает в медицинский вуз, у него сердце наполнено милосердием и сочувствием, иначе он не сможет работать врачом», — подчеркнул Нургожин.